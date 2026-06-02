Nella notte tra lunedì e martedì, attacchi russi con missili e droni hanno provocato almeno dieci morti e diversi feriti in varie città ucraine, tra cui Kiev, Dnipro e Kharkiv. Le operazioni hanno interessato diverse aree, con danni a infrastrutture e civili coinvolti. Non sono stati forniti dettagli su eventuali responsabilità o obiettivi specifici degli attacchi.

Nella notte fra lunedì e martedì, almeno dieci persone hanno perso la vita in una serie di attacchi russi con missili e droni che hanno colpito diverse città dell’ Ucraina, tra le quali anche Kiev, Dnipro e Kharkiv. Le autorità locali hanno definito il raid come uno dei più violenti delle ultime settimane. Nella capitale sono morte almeno quattro persone, mentre altre ventinove sono rimaste ferite. Un missile ha parzialmente distrutto un palazzo residenziale di ventiquattro piani, e si teme che ci siano dei civili sotto le macerie. Altri edifici hanno preso fuoco, e in diverse zone della città è mancata l’elettricità. Zelensky aveva predetto l’imminente attacco russo in Ucraina. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Nuovi raid russi contro l’Ucraina: ci sono almeno dieci morti e diversi feriti

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Ucraina, raid russi colpiscono infrastrutture energetiche

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