Ucraina raid di Kiev sulla Russia | almeno 4 i morti

Nella notte, le autorità russe hanno comunicato che almeno quattro persone sono rimaste uccise in un attacco proveniente dall’Ucraina, uno dei più importanti dall’inizio del conflitto. Tre delle vittime si trovavano nei pressi di Mosca, mentre altre si trovavano in un'area vicina alla capitale. L’attacco è stato condotto con diverse esplosioni che hanno colpito obiettivi nelle vicinanze della città. Nessun dettaglio è stato ancora fornito sulle modalità dell’attacco o sui responsabili.

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Secondo le autorità locali, almeno quattro persone, di cui tre nei pressi di Mosca, hanno perso la vita in uno dei più grandi attacchi notturni sferrati dall’Ucraina contro la Russia dall’inizio della guerra. Una donna è rimasta uccisa dopo che un drone ha colpito la sua abitazione a Khimki, una città a nord-ovest di Mosca, mentre due uomini sono morti nel villaggio di Pogorelki, 10 km a nord della capitale, secondo quanto riferito dal governatore locale Andrei Vorobyev. Vorobyev ha dichiarato sui social media che i droni ucraini hanno anche danneggiato “infrastrutture” non specificate e diversi grattacieli. A Mosca, almeno 12 persone sono rimaste ferite nell’attacco notturno, per lo più nei pressi dell’ingresso della raffineria di petrolio della città, ha riferito il sindaco Sergei Sobyanin. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, raid di Kiev sulla Russia: almeno 4 i morti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Ucraina, raid russi su Kiev, Odessa e Dnipro: 12 morti Sullo stesso argomento Leggi anche: Ucraina, raid Russia su Kherson e a Odessa: almeno 3 morti Leggi anche: Ucraina, notte di raid e controattacchi: colpite maternità e case, morti civili. Kiev risponde in Russia L'Ucraina non avvisa i paesi baltici della NATO dei raid dei suoi droni sul territorio confinante della Russia, scrive la pubblicazione finlandese Yle Al Ministero della Difesa della Lettonia hanno dichiarato che il paese non riceve e non richiede da Kiev av x.com Ucraina, salgono a 24 i morti per raid russi su Kiev: fra loro 3 bambiniIn Ucraina è salito a 24 morti, fra cui 3 bambini, il bilancio dei massicci attacchi russi di ieri su Kiev. Lo riferiscono i servizi di emergenza, citati dai ... lapresse.it Ucraina, raid russi su Kiev: 24 morti. Nella notte allarme droni a HelsinkiAumentano le vittime del massiccio attacco russo che nella notte tra mercoledì 13 e giovedì 14 maggio ha colpito la capitale ucraina Kiev: 24 morti - ... ilsole24ore.com Cosa succederebbe se l'Ucraina tentasse un attacco in stile 9/11 o 10/7 contro la Russia in una forma distorta di vendetta? reddit