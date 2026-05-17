Ucraina raid di Kiev sulla Russia | almeno 4 i morti

Da lapresse.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte, le autorità russe hanno comunicato che almeno quattro persone sono rimaste uccise in un attacco proveniente dall’Ucraina, uno dei più importanti dall’inizio del conflitto. Tre delle vittime si trovavano nei pressi di Mosca, mentre altre si trovavano in un'area vicina alla capitale. L’attacco è stato condotto con diverse esplosioni che hanno colpito obiettivi nelle vicinanze della città. Nessun dettaglio è stato ancora fornito sulle modalità dell’attacco o sui responsabili.

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Secondo le autorità locali, almeno quattro persone, di cui tre nei pressi di Mosca, hanno perso la vita in uno dei più grandi attacchi notturni sferrati dall’Ucraina contro la Russia dall’inizio della guerra. Una donna è rimasta uccisa dopo che un drone ha colpito la sua abitazione a Khimki, una città a nord-ovest di Mosca, mentre due uomini sono morti nel villaggio di Pogorelki, 10 km a nord della capitale, secondo quanto riferito dal governatore locale Andrei Vorobyev. Vorobyev ha dichiarato sui social media che i droni ucraini hanno anche danneggiato “infrastrutture” non specificate e diversi grattacieli. A Mosca, almeno 12 persone sono rimaste ferite nell’attacco notturno, per lo più nei pressi dell’ingresso della raffineria di petrolio della città, ha riferito il sindaco Sergei Sobyanin. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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