Questa mattina si sono verificati disagi alla stazione di Milano Centrale a causa di un guasto alla linea elettrica. La circolazione dei treni ha subito rallentamenti, ma è stata progressivamente ripristinata. Secondo Trenitalia, le verifiche tecniche sulla linea elettrica hanno causato i problemi, che sono stati risolti nel corso della mattinata.

Problemi questa mattina per il nodo ferroviario di Milano a causa di un guasto nella stazione di Centrale. Al momento, come si legge sul sito di Trenitalia, "la circolazione è in graduale ripresa nel nodo di Milano dopo verifiche tecniche alla linea elettrica a Milano Centrale. I treni Alta Velocità, Intercity, Eurocity e Regionali hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 40 minuti". Alle 15 sul tabellone della stazione Centrale figura ancora qualche ritardo ma di pochi minuti, con alcune cancellazioni verso Lecco e Albairate-Magenta. Disagi questa mattina anche per i viaggiatori in arrivo da Varese a Milano per un guasto alla linea S5 di Trenord con pesanti ripercussioni sui treni e ritardi fino a oltre un'ora. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Guasto alla stazione di Milano Centrale, mattinata di disagi. Poi la circolazione torna regolare

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Milan Italy : Vlog Day 1 Apaka Ganda ng Milan Central Station train terminal tapos na budol ako.

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