Filiera del latte bovino campano al via il tavolo permanente

Da ildenaro.it 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È iniziato il tavolo permanente dedicato alla filiera del latte bovino nella regione, con la prima riunione presso l’assessorato all’Agricoltura. L’incontro ha coinvolto rappresentanti del settore e ha avuto come obiettivo la discussione delle principali questioni legate alla produzione e alla distribuzione del latte bovino nella regione. La riunione si inserisce in un percorso di confronto tra le parti interessate.

Prima riunione del tavolo di confronto dedicato alla  filiera regionale del latte bovino,  all’assessorato all’Agricoltura della Regione Campania. All’incontro hanno partecipato i rappresentanti dei produttori e dei trasformatori del comparto lattiero-caseario campano, insieme a dirigenti e funzionari regionali. “Ho promosso questo incontro – ha spiegato  l’assessora all’Agricoltura Maria Carmela Serluca, che ha presieduto il tavolo – per affrontare le principali criticità della filiera, con particolare riferimento agli effetti dell’aumento dei costi energetici, dei mangimi e degli altri fattori produttivi sulle aziende zootecniche campane. Al centro del confronto, il tema del  calo del prezzo del latte alla stalla.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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