Livorno tavolo permanente | nuove misure contro l’inquinamento navale

Il 1 maggio a Livorno si è svolto un incontro tra il Prefetto Dionisi e il Sindaco Salvetti per discutere di misure volte a ridurre l'inquinamento causato dalle attività navali. La riunione ha coinvolto rappresentanti delle autorità locali e ha trattato questioni legate alle normative e alle strategie per limitare l’impatto ambientale delle navi nel porto. Non sono stati forniti dettagli su eventuali decisioni o interventi immediati.

? Cosa sapere Prefetto Dionisi e Sindaco Salvetti riuniti a Livorno il 1 maggio contro l'inquinamento navale.. Nuove centraline e droni della Capitaneria monitoreranno le emissioni nel porto di Livorno.. Il Prefetto Giancarlo Dionisi e il Sindaco Luca Salvetti hanno presieduto questa mattina, 1 maggio 2026, la quarta riunione del tavolo permanente presso la Prefettura per affrontare le emissioni inquinanti delle navi ormeggiate nel porto di Livorno. Siamo qui, tra l’odore del caffè e il rumore lontano delle attività portuali, a riflettere su quello che è successo oggi tra le mura della Prefettura. Non si è trattato della solita riunione burocratica tra scrivanie ingombre di fogli; c’era un peso diverso nell’aria, quello di chi deve guardare in faccia i cittadini che vivono respirando l’aria che arriva dalle banchine.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Livorno, tavolo permanente: nuove misure contro l’inquinamento navale Notizie correlate Leggi anche: Inquinamento navale, Livorno al settimo posto in Europa. Porto Pulito: "Situazione critica. Il cold ironing può non risolvere il problema" La battaglia contro l’erosione: “Progetto unico con barriere permeabili. E serve un tavolo permanente”Marina di Massa, 24 febbraio 2026 – La fotografia della costa massese oggi è sempre più allarmante. Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Fumi nei porti, focus in Prefettura; Inquinamento porti e servizio Report: Riflettere sulla sostanza del problema, senza dare troppo importanza ai fuori onda che non la meritano. L’intervento di Livorno Porto Pulito. Inquinamento in porto, le dichiarazioni di Prefetto e Sindaco al termine della riunione del tavolo permanenteSi è svolta nella giornata odierna, presso la Prefettura, la quarta riunione del tavolo permanente costituito per affrontare il tema delle emissioni in ambito portuale, con particolare riferimento ... livornopress.it