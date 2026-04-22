Guardia Sanframondi premiazione del concorso fotografico L’oro di Guardia

A Guardia Sanframondi si è svolta la cerimonia di premiazione del concorso fotografico “L’oro di Guardia”. Le foto vincitrici sono state consegnate ai partecipanti e le immagini selezionate entreranno nella futura fototeca della Cantina locale. L’evento ha coinvolto diversi appassionati di fotografia e si è tenuto presso una sede comunale. Le opere premiate rappresentano vari aspetti della tradizione e del paesaggio della zona.

Venerdì 24 Aprile 2026 a Guardia Sanframondi, alle ore 18 presso la Cantina Sociale La Guardiense, ci sarà la premiazione dei vincitori del 1° Concorso fotografico Nazionale “L’oro di Guardia”. Concorso Fotografico organizzato dal Circolo Fotografico Sannita A.P.S. unitamente alla Cantina Sociale La Guardiense, le foto pervenute per il concorso saranno patrimonio della stessa, per la costituenda fototeca. Comunicato Stampa Dalla pesca al prezzo del latte, sul tavolo le principali emergenze segnalate dagli. Comunicato Stampa Nuove disponibilità con posti ripartiti tra le diverse strutture educative del territorio per. Comunicato Stampa Confronto tra Comuni, istituzioni e amministratori per lo sviluppo del progetto turistico e.🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Guardia Sanframondi, premiazione del concorso fotografico “L’oro di Guardia” Notizie correlate Leggi anche: Referendum, incontro pubblico a Guardia Sanframondi per le ragioni del ‘NO’ Guardia Sanframondi celebra i 25 anni degli Amici del Cuore“Poter dire che 25 anni già son passati e per multipli di 25 ancora andremo sono gli auguri che noi tutti ti facciamo” è il commento dell’intervento... Contenuti di approfondimento Si parla di: Al via la quinta edizione della Borsa di Studio Carlo Mazzone Global Teacher Prize; Il Sannio protagonista a Parigi: l’oboista Salvatore Ruggiero vince il Premier Prix al Concorso Léopold Bellan. A Guardia Sanframondi il premio dedicato ad Alfredo Pigna assegnato a Claudio IcardiCarriere che si intrecciano nella magia delle parole per lo straordinario racconto dello sport. Andò a Jacopo Volpi, direttore Raisport, la prima edizione del Premio Alfredo Pigna terre di Falanghina ... ilmattino.it