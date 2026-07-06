In Puglia mancano 525 operatori tra Guardia medica e 118, causando il sovraccarico dei pronto soccorso. La carenza di personale si combina con il collasso della Continuità assistenziale, mentre si prevede un aumento della domanda di assistenza a causa dell’arrivo di turisti nelle prossime settimane. La situazione sta causando gravi disagi al sistema sanitario regionale, già in difficoltà.

È già un’estate di emergenze per la sanità pugliese. Tra carenze di personale, Continuità assistenziale al collasso e una popolazione turistica che nelle prossime settimane non farà che aumentare, insieme alla richiesta di assistenza. Alla medicina di emergenza mancano almeno 525 camici bianchi. Sul fronte dell’ex guardia medica, tra le aree più colpite ci sono il Salento e la provincia di Foggia (ma turni che saltano e sedi che restano chiuse si trovano in tutta la Puglia). Due situazioni simili, con la differenza che in Capitanata l’accordo con la Regione Puglia sul vicariamento che consentiva di accorpare temporaneamente le sedi prive di medici a quelle limitrofe è scaduto addirittura a marzo, e non il 30 giugno. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Guardia medica e 118, in Puglia mancano 525 operatori. Pronto soccorso in tilt

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