Caos al Pronto soccorso operatori barricati all’interno del triage | aggredita la guardia giurata

All’alba di domenica, al Pronto soccorso di Rimini, un uomo ha aggredito il personale sanitario e una guardia giurata. A causa dell’incidente, gli operatori si sono barricati all’interno della zona del triage per mettersi in salvo. Sul posto sono intervenuti le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire l’accaduto. Nessun dettaglio sulle motivazioni dell’aggressione è stato ancora fornito.

Caos all’alba al Pronto soccorso di Rimini, dove domenica (26 aprile) un uomo ha aggredito il personale sanitario e una guardia giurata, costringendo gli operatori a barricarsi all’interno del triage. La situazione ha richiesto l’intervento immediato della Polizia di Stato, che ha riportato.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Vibo Valentia: caos al Pronto Soccorso, aggredisce la guardia giurataUn uomo di 55 anni residente a Mileto è stato fermato dalle forze dell’ordine dopo aver aggredito fisicamente un addetto alla sicurezza presso il... Follia al Pronto soccorso del Sant’Anna: calci, pugni e morsi a poliziotti e guardia giurataSan Fermo della Battaglia, 26 marzo 2026 – Prima l'aggressione verbale, per poi passare a quella fisica, che ha causato tre feriti, e si è conclusa... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Sedie lanciate e minacce, caos al pronto soccorso del Sant'Anna: denunciato 32enne; Caos in ospedale, paziente violento prende a calci una dottoressa; Doppio arresto per droga a Trento (con caos al pronto soccorso); The Pitt: non medici con disabilità, ma semplicemente medici nel caos di un pronto soccorso. Palermo, accompagna il padre a Villa Sofia e scatena il caos in Pronto soccorso: infermiere ferito dal lancio di un bastonePalermo, accompagna il padre a Villa Sofia e scatena il caos in Pronto soccorso: infermiere ferito dal lancio di un bastone ... nursetimes.org Torino, caos all’ospedale San Giovanni Bosco: schiaffi e pugni a un infermiere in Pronto soccorsoTorino, caos all'ospedale San Giovanni Bosco: infermiere preso a schiaffi e pugni da una paziente in Pronto soccorso ... nursetimes.org Le Fatal Influence sono arrivate a portare il caos a #SmackDown! - facebook.com facebook Huesca-Saragozza finisce con pugni e tre espulsi: derby nel caos x.com