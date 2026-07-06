GUARDA | Bellingham mette a segno una doppietta di 90 secondi prima che il Messico reagisca contro l’Inghilterra

Jude Bellingham ha segnato due gol in meno di 90 secondi, portando l’Inghilterra in vantaggio durante la partita di Coppa del Mondo. Poco dopo, il Messico ha risposto con un gol, ristabilendo l’equilibrio nel primo tempo. La scena si è svolta in una fase cruciale della partita, con il pubblico che ha assistito a un rapido scambio di reti.

2026-07-06 03:55:00 Il web non parla d’altro: La doppietta di Jude Bellingham in 90 secondi ha portato l’Inghilterra nel mondo dei sogni prima che un gol del Messico riportasse i padroni di casa in un frenetico primo tempo di Coppa del Mondo. Dopo 30 minuti cauti all’Azteca di Città del Messico, la partita ha preso vita. Un rapido contropiede dell’Inghilterra, guidato da Declan Rice, lo ha visto liberare il suo compagno di squadra dell’Arsenal sulla fascia destra. Dopo aver battuto il suo uomo, l’esterno ha lanciato una palla provocante in area, che è stata accolta da Bellingham, che non ha commesso errori da sei yard. È stata una doppia gioia per l’uomo del Real Madrid meno di due minuti dopo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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