Jude Bellingham ha segnato due gol nella partita contro il Messico, contribuendo alla vittoria per 3-2. È stato premiato come miglior giocatore del match.

Bellingham si è superato contro il Messico. Stanotte Jude Bellingham si è reso protagonista di una grande prestazione contro il Messico. Il centrocampista inglese ha segnato una doppietta (3-2 il risultato finale) e si è portato a casa il premio come miglior giocatore del match. L’ Inghilterra è ai quarti di finale dei Mondiali, dove affronterà la Norvegia. Il Telegraph, a firma di Oliver Brown, esalta la sua prestazione, sottolineando la grinta e l’energia di Bellingham fino a fine partita: Al di là dei due gol che hanno fatto esplodere una partita destinata a entrare nella storia, ha offerto una delle più grandi prestazioni mai viste da parte di un calciatore dell’Inghilterra, incarnando lo spirito di cui questa squadra aveva bisogno per prevalere in mezzo all’ostilità dello stadio Azteca gremito e infuocato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Bellingham, l’Inghilterra scrive: “imbottigliate la sua energia”, contro il Messico sembrava un triatleta

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Jude Bellingham élu homme du match avec lAngleterre face au Ghana

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