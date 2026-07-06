Bellingham e Kane segnano due reti decisive nel finale, portando l’Inghilterra a vincere 3-2 contro il Messico ai quarti di finale. La partita si gioca all’Azteca, a oltre 2200 metri di altitudine, dove il pubblico locale si fa sentire forte e continuo. Nonostante l’inferiorità numerica nel secondo tempo, i giocatori britannici riescono a mantenere la pressione e a portare a casa la vittoria.

Dove osano i campioni. Se devi superare il tifo assordante del pubblico padrone di casa, l'altitudine di oltre 2200 metri dell'Azteca che toglie l’aria e l'inferiorità numerica nel secondo tempo, arrivano loro. Quelli che ci sono quando ci devono essere: Jude Bellingham e Harry Kane hanno trascinato l'Inghilterra ai quarti di finale dei Mondiali, superando il Messico in una partita emozionante terminata 3-2. Nello stadio dei brutti ricordi, lo stesso dove l'Inghilterra fu vittima del gol della Mano de Dios di Diego Maradona ai Mondiali del 1986 contro l'Argentina, è stato il piede di Kane a dare la rivincita alla nazione 40 anni dopo. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Bellingham e Kane trascinano l’Inghilterra contro tutto: battono il Messico 3-2 e conquistano i quarti

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Bellingham & Kane Fire England Into Knockout Stage! | AD1S

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