Un masso di grandi dimensioni è caduto sulla strada provinciale a Turritecava, in Valle del Serchio, tra il 5 e il 6 luglio intorno all’una di notte. La caduta ha interessato la carreggiata senza causare feriti. La zona è stata immediatamente messa in sicurezza e sono in corso verifiche sulla stabilità delle rocce circostanti. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta nell’incidente.

Gallicano (Lucca), 6 luglio 2026 – Tragedia sfiorata a Turritecava in Valle del Serchio dove, intorno all'una della notte tra il 5 e il 6 luglio, sulla via provinciale un grosso masso è caduto lungo la carreggiata. In quel tratto, a ridosso del torrente Turritecava, la pendenza della sponda è particolarmente ripida e questo ha accelerato anche la velocità di caduta del masso che è finito in strada. Nessuna persona è rimasta ferita dopo l’accaduto, né le auto parcheggiate molto vicino al masso sono state danneggiate. La strada è stata messa in sicurezza. La Provincia di Lucca ha infatti disposto subito l'intervento del personale che ha provveduto a recuperare il masso e ripulire il fondo stradale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Grosso masso precipita sulla provinciale, paura in Valle del Serchio. Nessun ferito

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