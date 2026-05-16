Masso enorme precipita sulla strada per le Pozze di Erve
Un grande masso si è staccato dal versante e si è abbattuto sulla strada che porta alle Pozze di Erve, nel comune alle pendici del Resegone, in Val San Martino. L’episodio si è verificato nel territorio orobico, causando l’interruzione del traffico sulla strada agro-silvo-pastorale. Nessuna persona è rimasta coinvolta o ferita durante l’incidente, che ha provocato l’interruzione temporanea del transito veicolare. Le autorità stanno valutando le operazioni di rimozione del masso e le eventuali misure di sicurezza.
Un masso di grandi dimensioni si è staccato dal versante e ha invaso la strada agro-silvo-pastorale che conduce alle Pozze di Erve, nel comune orobico alle pendici del Resegone, in Val San Martino. L'allarme è scattato nel pomeriggio di oggi, sabato 16 maggio, dopo la chiamata giunta alla sala. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
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