Rimosso il grosso masso di diverse tonnellate dalla provinciale a Bosco di Corniglio

Nel primo pomeriggio, una ruspa e un camion hanno rimosso un grande masso caduto sulla provinciale 40 in località Bosco di Corniglio. Il masso, di diverse tonnellate, era bloccato sulla strada, rendendo necessario l’intervento per ripristinare la normale circolazione. La rimozione è stata completata in breve tempo, permettendo di riaprire al traffico la carreggiata. La presenza di questo ostacolo aveva causato disagi alla circolazione locale.

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