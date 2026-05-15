Rimosso il grosso masso di diverse tonnellate dalla provinciale a Bosco di Corniglio
Nel primo pomeriggio, una ruspa e un camion hanno rimosso un grande masso caduto sulla provinciale 40 in località Bosco di Corniglio. Il masso, di diverse tonnellate, era bloccato sulla strada, rendendo necessario l’intervento per ripristinare la normale circolazione. La rimozione è stata completata in breve tempo, permettendo di riaprire al traffico la carreggiata. La presenza di questo ostacolo aveva causato disagi alla circolazione locale.
Il grosso masso caduto sulla provinciale 40 a Bosco di Corniglio è stato rimosso dalla carreggiata nel primo pomeriggio grazie all’intervento di una ruspa e di un camion.“Ora – spiegano il presidente della Provincia di Parma Alessandro Fadda ed il vice con delega alla Viabilità, Daniele Friggeri. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Sullo stesso argomento
Tragedia sfiorata a Bosco di Corniglio: enorme masso cade sulla strada provincialeMomenti di paura nella mattinata di venerdì 15 maggio lungo la strada provinciale del Cento Laghi in località Bosco di Corniglio.
Mingardo, proseguono gli interventi di messa in sicurezza del costone: rimosso un masso di grandi dimensioniTempo di lettura: 2 minutiProseguono senza sosta gli interventi di messa in sicurezza del costone roccioso lungo la strada regionale 562 del...
Bosco, rimosso l'enorme masso piombato sulla provinciale 40Il grosso masso caduto sulla provinciale 40 a Bosco di Corniglio è stato rimosso dalla carreggiata nel primo pomeriggio grazie all’intervento di una ruspa e di un camion. Ora – spiegano il presidente ... gazzettadiparma.it
Statale per Corniglio, caduto (e rimosso) un masso di cinque tonnellateIl grosso masso caduto sulla provinciale 40 a Bosco di Corniglio è stato rimosso dalla carreggiata nel primo pomeriggio grazie all’intervento di una ruspa ... parmapress24.it