Rimosso il grosso masso di diverse tonnellate dalla provinciale a Bosco di Corniglio

Da parmatoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel primo pomeriggio, una ruspa e un camion hanno rimosso un grande masso caduto sulla provinciale 40 in località Bosco di Corniglio. Il masso, di diverse tonnellate, era bloccato sulla strada, rendendo necessario l’intervento per ripristinare la normale circolazione. La rimozione è stata completata in breve tempo, permettendo di riaprire al traffico la carreggiata. La presenza di questo ostacolo aveva causato disagi alla circolazione locale.

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Il grosso masso caduto sulla provinciale 40 a Bosco di Corniglio è stato rimosso dalla carreggiata nel primo pomeriggio grazie all’intervento di una ruspa e di un camion.“Ora – spiegano il presidente della Provincia di Parma Alessandro Fadda ed il vice con delega alla Viabilità, Daniele Friggeri. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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