Gritti niente bis Un’inforcata lascia il bergamsco senza punti
Gritti ha concluso senza punti la supercombinata maschile in Slovacchia, dopo aver tentato di bissare il successo di Cerna Voda in slalom. Durante la gara, ha perso il controllo in un tratto di pista, cadendo e rimanendo a terra senza completare la manche. La sua inforcata ha impedito di ottenere un risultato positivo, lasciando invariato il suo record in questa specialità.
Dopo il successo di Cerna Voda in slalom (il diciottesimo in carriera), non è riuscito il bis a Lorenzo Davide Gritti (nella foto) nella supercombinata maschile di Coppa disputata nella vicina Jasenska Dolina, in Slovacchia. Il superesperto 41enne bergamasco di Vertova aveva limitato i danni nella manche di supergigante, conclusa al decimo posto con un ritardo inferiore a 1’’ dal miglior tempo, con l’obiettivo di scatenarsi nella manche di slalom del pomeriggio che già in altre occasioni gli aveva permesso di recuperare posizioni importanti. Invece un’inforcata gli è costata un piazzamento probabilmente in zona del podio, a favore del... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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