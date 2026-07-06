Gritti niente bis Un’inforcata lascia il bergamsco senza punti

Notizia in breve

Gritti ha concluso senza punti la supercombinata maschile in Slovacchia, dopo aver tentato di bissare il successo di Cerna Voda in slalom. Durante la gara, ha perso il controllo in un tratto di pista, cadendo e rimanendo a terra senza completare la manche. La sua inforcata ha impedito di ottenere un risultato positivo, lasciando invariato il suo record in questa specialità.