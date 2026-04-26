Clan Piccolo-Letizia-Perreca niente ' ne bis in idem' per il boss
La prima sezione della Corte di Cassazione, presieduta da Giuseppe De Marzo, si è pronunciata sul ricorso proposto da Domenico Perreca, fondatore dell’omonimo clan operante su Recale, avverso l’ordinanza della Corte di Appello di Napoli. La Corte d’Appello partenopea, in funzione di giudice.🔗 Leggi su Casertanews.it
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