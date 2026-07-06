Mondiali nel caos dopo la grazia a Balogun | la Francia ora vuole lo stesso trattamento per Olise

Da fanpage.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo la decisione di sospendere la squalifica di Balogun ai Mondiali, la Francia ha chiesto di ottenere lo stesso trattamento per il giocatore Olise. La vicenda riguarda l’intervento diretto di Donald Trump presso la FIFA, che ha influenzato la decisione sulla squalifica di Balogun. La situazione ha generato tensioni tra le nazionali coinvolte, con richieste di parità di trattamento e critiche alle procedure decisive. La FIFA non ha ancora commentato ufficialmente la richiesta francese.

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Lo scandalo della squalifica sospesa per lo statunitense Balogun ai Mondiali dopo l'intervento diretto di Donald Trump presso la FIFA rischia di precipitare la coppa in un caos senza precedenti: adesso la Francia è intenzionata a chiedere lo stesso trattamento per Olise, togliendogli il cartellino giallo rimediato contro il Paraguay che lo aveva fatto finire in diffida. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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