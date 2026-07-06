Mondiali nel caos dopo la grazia a Balogun | la Francia ora vuole lo stesso trattamento per Olise

Notizia in breve

Dopo la decisione di sospendere la squalifica di Balogun ai Mondiali, la Francia ha chiesto di ottenere lo stesso trattamento per il giocatore Olise. La vicenda riguarda l’intervento diretto di Donald Trump presso la FIFA, che ha influenzato la decisione sulla squalifica di Balogun. La situazione ha generato tensioni tra le nazionali coinvolte, con richieste di parità di trattamento e critiche alle procedure decisive. La FIFA non ha ancora commentato ufficialmente la richiesta francese.