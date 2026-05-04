In un nuovo sviluppo sulla vicenda della grazia a Nicole Minetti, un avvocato si è difeso dalle accuse di coinvolgimento, dichiarando di non aver mai avuto rapporti con gli uffici del Quirinale e annunciando un'azione legale contro un giornalista. Anche la coppia Minetti-Cipriani ha annunciato che si rivolgerà alle vie legali contro il giornalista del Fatto, che aveva scritto articoli sulla vicenda.

L'ex braccio destro di Nordio nega di essere intervenuta sulla grazia a Minetti e smentisce ogni rapporto tra il ministro e i Cipriani Parola dell’ex capo di Gabinetto del ministro della Giustizia Carlo Nordio, Giusi Bartolozzi, che ieri ha diffuso una nota per rispondere a quanto sostenuto dall’inchiesta di Report, andata in onda domenica. Inoltre, sarebbe falsa anche l’attribuzione alla magistrata di “una deliberadetermina che avrebbe consentito lo svolgimento di un evento ufficiale proprio presso l’Harris Bar dei Cipriani, dove ha presenziato il ministro Nordio’”. Per tutti questi motivi, Bartolozzi ha annunciato che “Ranucci – o altri che come lui azzarderanno falsità – sarà chiamato a risponderne nelle dovute sedi”.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Caso grazia, Bartolozzi replica a Ranucci: “Mai occupata della grazia, querelo”. E anche la coppia Minetti-Cipriani promette azioni legali contro il giornalista del Fatto

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