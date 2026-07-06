Grande successo per Areneide il festival delle sculture di sabbia a Casal Velino

La quarta edizione di Areneide, il festival dedicato alle sculture di sabbia, si è svolta dal 2 al 5 luglio lungo il lungomare di Casal Velino Marina, attirando un pubblico numeroso. La manifestazione ha visto la partecipazione di artisti che hanno realizzato diverse opere in sabbia, coinvolgendo visitatori di tutte le età. La manifestazione si è conclusa con un’ampia affluenza, confermando l’interesse per questa forma di arte temporanea.

Si è conclusa con un’ampia partecipazione di pubblico la quarta edizione di Areneide, il festival dedicato alla sabbia e all’arte che, dal 2 al 5 luglio, ha animato il lungomare di Casal Velino Marina.Cuore della manifestazione è stata la grande scultura di sabbia “Amore e Psiche”, realizzata dagli artisti spagnoli di Arenas Posibles. Un’opera destinata a rimanere esposta per tutta la stagione estiva, diventando una nuova attrazione per residenti e turisti.Accanto all’opera monumentale, grande successo hanno riscosso i laboratori di sand art dedicati ai bambini. Decine di piccoli partecipanti hanno avuto l’opportunità di cimentarsi nella lavorazione della sabbia, sperimentando tecniche artistiche e dando libero sfogo alla propria creatività sotto la guida degli artisti presenti al festival. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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