Marzamemi si tinge d’arte | nasce il festival di sculture su sabbia

A Marzamemi prende il via un festival dedicato alle sculture di sabbia, con artisti provenienti da diversi paesi che stanno realizzando le loro opere sulla spiaggia. Durante l’evento, sarà possibile assistere alla creazione delle sculture direttamente sul luogo da parte di maestri internazionali. L’iniziativa si svolge nelle prossime settimane e coinvolge diversi professionisti nel settore delle arti sulla sabbia.

? Cosa scoprirai Come potrai osservare la creazione delle opere direttamente dagli artisti?. Chi sono i maestri internazionali che lavoreranno sulla spiaggia di Marzamemi?. Cosa succederà domenica pomeriggio durante l'attività dedicata a bambini e adulti?. Perché questo festival vuole trasformare un lido in un laboratorio d'arte?.? In Breve Dal 4 al 10 maggio 2026 si svolge l'evento presso l'Agua Beach di Marzamemi.. Artisti Franco Daga e Susanne Paucker collaborano con l'Accademia di Belle Arti di Catania.. L'8 maggio è previsto lo School Open Day per il legame con il territorio.. Il 9 maggio si tengono gli Incontri di Sabbia tra ore 11:00 e 18:00.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Marzamemi si tinge d’arte: nasce il festival di sculture su sabbia Notizie correlate Leggi anche: Tempesta di sabbia su Creta: il cielo si tinge di rosso e arancione Grecia: tempesta di sabbia dal Sahara, il cielo sopra Creta si tinge di rossoIl cielo sopra l’isola di Creta, in Grecia, mercoledì si è improvvisamente tinto di rosso.