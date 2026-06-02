Casal Velino | barca fuori controllo travolge la riva per il vento

Notizia in breve

Una barca è stata spinta fuori controllo dal vento e ha travolto la riva a Casal Velino. I soccorritori sono intervenuti per evitare danni strutturali alla imbarcazione e hanno eseguito manovre per liberarla dall’insabbiamento. La barca si è fermata dopo aver attraversato la spiaggia, senza causare danni evidenti alle strutture circostanti. Nessuno è rimasto ferito durante l’incidente.