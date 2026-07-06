Dopo Sinner anche Cobolli e Paolini a caccia dei quarti di Wimbledon Chi sono gli avversari quando giocano e dove vederli in tv e streaming

Cobolli affronterà un avversario non ancora annunciato, mentre Paolini giocherà contro un tennista che si è qualificato nella stessa giornata. Entrambi giocheranno nei quarti di finale di Wimbledon, che si svolgeranno nella seconda settimana del torneo. Le partite saranno trasmesse in diretta TV e streaming, con orari ancora da comunicare. La fase si svolge nell’ultima settimana del torneo sull’erba britannica.

Jannik Sinner il suo l’ha già fatto, battendo il giapponese Mochizuki e strappando il pass per i quarti di finale. Si apre la seconda settimana di Wimbledon, l’ultima. Anche Flavio Cobolli e Jasmine Paolini vogliono conquistare un posto nei primi otto dello Slam londinese. Il tennista romano cerca l’accesso ai quarti di finale per la seconda volta consecutiva ma se la deve vedere con il numero 6 al mondo, Alex de Minaur. Paolini invece affronta la filippina Alexandra Eala, n.32 Wta, che nel terzo turno ha battuto Iga Swiatek. Chi è l’avversario di Cobolli agli ottavi. La testa di serie numero 9, Cobolli, contro quella numero 6, De Minaur. Anche solo questo fa capire l’equilibrio dell’ottavo di finale di Wimbledon che si gioca come primo match sul Campo 1, alle 14:00 italiane. 🔗 Leggi su Open.online

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