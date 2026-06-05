Vera Gheno la disavventura sul treno regionale verso Torino fa il pieno di commenti | Con flemma si è tagliato le unghie piedi compresi
Durante un viaggio in treno regionale sulla linea Cuneo-Torino, una passeggera si è tagliata le unghie dei piedi con un coltello, lasciando il taglietto visibile. La scena è stata documentata e ha suscitato numerosi commenti sui social. La donna, identificata come saggista e divulgatrice, ha agito con apparente calma, senza prestare attenzione agli altri passeggeri. La vicenda ha attirato l’attenzione per la sua natura poco igienica e poco rispettosa degli altri.
Un discutibile viaggio quello della saggista, sociolinguista e divulgatrice Vera Gheno che, a bordo di un treno regionale sulla linea Cuneo - Torino nella giornata di venerdì 5 giugno, si è trovata davanti agli occhi una scena ai più di cattivo gusto. Così infatti la scrittrice, sui propri canali. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
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