Gradimento dei sindaci toscani | la classifica definitiva dei capoluoghi ecco i primi cittadini più apprezzati

Sara Funaro, sindaca di Firenze, con un gradimento del 66%, si posiziona come il primo cittadino più apprezzato d’Italia. Rispetto alle elezioni, il suo consenso è aumentato di 5,4 punti percentuali. È la prima donna a raggiungere questa posizione nella classifica dei sindaci toscani e nazionali. La graduatoria si basa sui sondaggi di gradimento dei sindaci nei capoluoghi della regione.

Firenze, 6 luglio 2026 – Sara Funaro, con un gradimento del 66%, +5,4% rispetto al giorno delle elezioni, è il primo cittadino più apprezzato d'Italia, prima volta di una donna. Eugenio Giani è invece settimo tra i governatori con il 56,5% di consensi, +2,6% rispetto al giorno delle elezioni. Questo il risultato dall'analisi del ' Governance Poll 2026 ' sull'apprezzamento di sindaci e presidenti di Regione realizzato dall'Istituto demoscopico Noto Sondaggi per il quotidiano Il Sole 24 Ore. Nel sondaggio realizzato l'anno scorso Funaro aveva ottenuto il 55% dei consensi, Giani il 58,5. Tra gli altri sindaci toscani secondo è Mario Pardini, primo cittadino di Lucca, che si piazza al 22o posto in Italia, col 56% di consensi, +5% rispetto al giorno delle elezioni (55% il risultato nel sondaggio 2025). 🔗 Leggi su Lanazione.it

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