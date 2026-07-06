Gradimento dei sindaci Mastella | Tra i più amati d’Italia grazie all’affetto dei beneventani

Il sindaco di Benevento ha dichiarato di essere tra i più amati d’Italia, attribuendo il successo all’affetto dei cittadini. Ha ringraziato pubblicamente i beneventani, sottolineando di aver percepito il loro sostegno durante un momento difficile. La sua affermazione si basa sui dati di una classifica di gradimento pubblicata di recente. Nessuna altra informazione è stata fornita sui criteri di valutazione o sui risultati specifici.

“Ringrazio i cittadini di Benevento. Ho toccato con mano l’affetto che mi riservano in un momento delicato della mia vita e oggi la classifica sul gradimento dei Sindaci de Il Sole 24 Ore è la testimonianza statistica della benevolenza e del legame che mi ha unito in questi dieci anni di mandato sindacale a Benevento e che è un patrimonio politico che continuerà a dare frutti anche nel futuro”, lo scrive il sindaco Clemente Mastella a margine della pubblicazione della Governance Poll che lo vede, nella top ten, tra i sindaci più amati d’Italia. Ciò nonostante le cattiverie e gli ostracismi. Mi avversano da destra e sinistra, partiti di ogni colore. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

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La classifica dei sindaci più amati in Italia, terzo Manfredi: Mastella e Gualtieri in rimonta

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