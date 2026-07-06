Gradimento dei sindaci Mastella | Tra i più amati d’Italia grazie all’affetto dei beneventani

Da fremondoweb.com 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il sindaco di Benevento ha dichiarato di essere tra i più amati d’Italia, attribuendo il successo all’affetto dei cittadini. Ha ringraziato pubblicamente i beneventani, sottolineando di aver percepito il loro sostegno durante un momento difficile. La sua affermazione si basa sui dati di una classifica di gradimento pubblicata di recente. Nessuna altra informazione è stata fornita sui criteri di valutazione o sui risultati specifici.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

“Ringrazio i cittadini di Benevento. Ho toccato con mano l’affetto che mi riservano in un momento delicato della mia vita e oggi la classifica sul gradimento dei Sindaci de Il Sole 24 Ore è la testimonianza statistica della benevolenza e del legame che mi ha unito in questi dieci anni di mandato sindacale a Benevento e che è un patrimonio politico che continuerà a dare frutti anche nel futuro”, lo scrive il sindaco Clemente Mastella a margine della pubblicazione della Governance Poll che lo vede, nella top ten, tra i sindaci più amati d’Italia. Ciò nonostante le cattiverie e gli ostracismi. Mi avversano da destra e sinistra, partiti di ogni colore. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

Segui gli aggiornamenti su Italia.

gradimento dei sindaci mastella tra i pi249 amati d8217italia grazie all8217affetto dei beneventani
© Fremondoweb.com - Gradimento dei sindaci, Mastella: “Tra i più amati d’Italia grazie all’affetto dei beneventani”
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

La classifica dei sindaci più amati in Italia, terzo Manfredi: Mastella e Gualtieri in rimonta

Video La classifica dei sindaci più amati in Italia, terzo Manfredi: Mastella e Gualtieri in rimonta

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Gradimento dei sindaci: Manfredi sul podio nazionale, Mastella si conferma

Governance Poll, la classifica 2026 dei sindaci e governatori più amatiLa Governance Poll ha pubblicato la classifica 2026 dei sindaci e governatori più apprezzati.

Temi più discussi: Enti locali, Funaro sindaca più apprezzata, Decaro primo governatore; Sant'Arcangelo Trimonte, il sindaco Iammarino aggredito in Comune per una bolletta dei rifiuti; Classifica gradimento sindaci: Mastella ancora nella top ten; Gradimento dei sindaci: Manfredi sul podio nazionale, Mastella si conferma.

gradimento dei sindaci mastellaSole 24 Ore, Manfredi e Mastella nella top ten dei sindaci più amatiIl sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e quello di Benevento Clemente Mastella si confermano, come nel 2025, nella top ten dei sindaci italiani più amati, secondo la classifica Governance poll 2026 rea ... ansa.it

gradimento dei sindaci mastellaMastella tra i sindaci più amati d’Italia: I cittadini restano al mio fiancoBenevento - Clemente Mastella incassa un nuovo attestato di popolarità e non nasconde la propria soddisfazione. Il sindaco di Benevento si posiziona infatti ... cronachedellacampania.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web