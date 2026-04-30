A Miami, dal 1° al 3 maggio, il Gran Premio segnerà il ritorno delle qualifiche in Formula 1 con alcune novità. Dopo un periodo di attesa, il Circus presenterà cambiamenti che riguarderanno la sessione di qualificazione, anche se i dettagli precisi non sono stati ancora comunicati ufficialmente. La gara in Florida sarà quindi l’occasione per osservare le prime applicazioni di queste modifiche nel format di qualificazione.

Il lungo silenzio del Circus è destinato a finire a Miami (1°-3 maggio), ma lo farà con un volto in parte diverso. Dopo oltre un mese di stop forzato — causato dalla cancellazione dei Gran Premi del Bahrain e dell’Arabia Saudita per ragioni geopolitiche nell’area del Golfo — la F1 si prepara a ripartire in Florida con un weekend che rappresenta molto più di una semplice ripresa del calendario. La pausa, inusuale per la stagione, ha infatti spinto la FIA e gli attori del paddock a intervenire sia sul piano organizzativo sia su quello tecnico. Il risultato è un Gran Premio in Florida profondamente rivisto nei tempi e nei contenuti, pur senza modifiche al tracciato o alla sua collocazione.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, quali saranno le novità introdotte in qualifica già dal GP di Miami 2026

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