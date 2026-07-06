GP di Monza | Dal 2027 ci sarà anche la gara Sprint

Dal 2027, il Gran Premio d’Italia includerà anche la gara Sprint. La modifica è stata annunciata durante un evento al Teatro alla Scala di Milano. La nuova formula prevede una sessione di qualifica e due gare, una principale e una Sprint. La decisione si inserisce nel rinnovamento del format del campionato di Formula 1. La modifica entrerà in vigore a partire dalla prossima stagione. La gara Sprint sostituirà le qualifiche tradizionali in alcune tappe del calendario.

Il format del Gran Premio d'Italia si appresta a cambiare radicalmente. Dal palco del Teatro alla Scala di Milano, in occasione della presentazione delle iniziative culturali legate al fine settimana brianzolo di Formula 1, il presidente dell'Aci Geronimo La Russa ha annunciato ufficialmente che l'Autodromo Nazionale di Monza ospiterà la Gara Sprint a partire dalla stagione 2027.Tutto esauritoPrima del debutto della Sprint, l'impianto monzese si prepara ad accogliere l'edizione 2026 (in programma dal 4 al 6 settembre) registrando l'ennesimo tutto esaurito per la domenica. La pressione della domanda degli... 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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