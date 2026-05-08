Moto GP Francia gli orari di qualifiche sprint e gara al GP Le Mans il 9 e 10 maggio | dove vederle in tv
Il weekend di gare della MotoGP in Francia inizia oggi con le prove libere alle 10:45 e le pre-qualifiche alle 15. La manifestazione si svolge al circuito di Le Mans il 9 e 10 maggio, con qualifiche, sprint e gara principale in programma. La programmazione completa delle sessioni e le modalità di trasmissione in tv sono disponibili sul sito ufficiale e sui canali dedicati. La competizione si svolge nel rispetto del calendario previsto.
Oggi venerdì 8 maggio si parte con le prove libere alle 10:45 e le pre-qualifiche alle 15 del GP di Francia della MotoGP 2026. Sul circuito di Le Mans: sabato 9 maggio le qualifiche alle 10:50, mentre alle 15 scatterà la Sprint Race. Mentre domenica 10 maggio prenderà il via alle 14 la gara. Ecco gli orari e dove vedere in diretta TV su Sky e in differita su TV8 le prove libere, le qualifiche, la Sprint Race e la gara del quinto round stagionale della classe regina del Motomondiale ma anche di Moto2 e Moto3.🔗 Leggi su Fanpage.it
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