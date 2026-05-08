Moto GP Francia gli orari di qualifiche sprint e gara al GP Le Mans il 9 e 10 maggio | dove vederle in tv

Il weekend di gare della MotoGP in Francia inizia oggi con le prove libere alle 10:45 e le pre-qualifiche alle 15. La manifestazione si svolge al circuito di Le Mans il 9 e 10 maggio, con qualifiche, sprint e gara principale in programma. La programmazione completa delle sessioni e le modalità di trasmissione in tv sono disponibili sul sito ufficiale e sui canali dedicati. La competizione si svolge nel rispetto del calendario previsto.

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Oggi venerdì 8 maggio si parte con le prove libere alle 10:45 e le pre-qualifiche alle 15 del GP di Francia della MotoGP 2026. Sul circuito di Le Mans: sabato 9 maggio le qualifiche alle 10:50, mentre alle 15 scatterà la Sprint Race. Mentre domenica 10 maggio prenderà il via alle 14 la gara. Ecco gli orari e dove vedere in diretta TV su Sky e in differita su TV8 le prove libere, le qualifiche, la Sprint Race e la gara del quinto round stagionale della classe regina del Motomondiale ma anche di Moto2 e Moto3.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: Formula 1, gara Sprint e qualifiche Gp Cina: orari, griglia di partenza e dove vederle in tv Gp Cina prove libere, qualifiche, sprint e gara: orari e dove vederle in tv in chiaroDopo l’esordio in Australia, il Gp Cina di F1 a Shangai accenderà il weekend degli appassionati di motori, con le prove libere, le qualifiche, la... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: MotoGP, orari GP Francia 2026: dove vedere la gara in TV e streaming; MotoGP GP Francia, dove vedere la gara di Le Mans: gli orari tv di Sky e TV8, in streaming su Now; MotoGP, orari e dove vedere il GP Francia a Le Mans; MotoGP | Ecco gli orari TV di Sky, Now e TV8 del Gran Premio di Francia. Gran Premio di Francia, Le Mans: gli orari in tv su Sky, NOW e TV8Il Circus si trasferisce sul circuito Bugatti per il 5° appuntamento della stagione. Sulla Pay-TV tutti i turni in diretta, domenica gare in differita in chiaro ... gpone.com MotoGP Francia 2026: gli orari TV su Sky, Now e TV8Gli orari TV (in diretta su Sky e Now e in differita su TV8) del GP di Francia a Le Mans, quinta tappa della MotoGP 2026. Tutto quello che c’è da sapere, compreso il pronostico ... iconmagazine.it Olbia, buca pericolosa in via dei Lidi: 16enne cade dalla moto Olbia 7 maggio 2026 - Un giovane di 16 anni è caduto dalla moto in serata in via dei Lidi dopo aver cercato di evitare una buca sull'asfalto non segnalata. #Olbia #bucapericolosa #incidente Leggi - facebook.com facebook Lo scontro tra un'auto e una moto. Ancora da chiarire la dinamica #Ardea #Aprilia #Cronaca #InPrimoPiano x.com