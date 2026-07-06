Governo Trump attacca ancora Meloni prima del vertice Nato Renzi | Frasi infami Schlein | Inaccettabili
Donald Trump ha rivolto nuovi attacchi social alla premier italiana, poche ore prima di un vertice Nato. Nel frattempo, all’interno del paese, cresce la tensione per il mancato rinnovo delle agevolazioni fiscali sulle accise dei carburanti. Il leader di un partito di maggioranza ha definito le sue parole “inaccettabili”, mentre un altro esponente politici ha parlato di “frasi infami”. La discussione si concentra anche sulla decisione di non prorogare gli sconti sui carburanti, che ha suscitato reazioni contrastanti.
Le notizie di lunedì 6 luglio sul governo Meloni dopo il nuovo attacco social di Donald Trump alla premier. Intanto, sul fronte interno, si accende la tensione per il mancato rinnovo del taglio sulle accise dei carburanti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Trump attacca ancora Meloni su Truth: Serve un ordine restrittivo
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