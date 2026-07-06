Meme di Trump contro Meloni Renzi | Frasi infami Schlein | Inaccettabili I ministri minimizzano
Un meme diffuso online mostra un attacco di Trump contro la premier italiana, suscitando reazioni dure. La leader di un partito ha definito le frasi “inaccettabili”, mentre altri esponenti politici hanno minimizzato l’accaduto. Tra queste, un ministro ha affermato che “le persone passano, gli Usa restano”, riferendosi alle dichiarazioni di Trump. La polemica si è accesa nel contesto di una serie di commenti pubblici sulla vicenda.
Le reazioni della politica italiana al nuovo attacco di Trump alla premier. Crosetto: “Le persone passano, gli Usa restano”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
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Meloni condanna Trump sul Papa Parole inaccettabili
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