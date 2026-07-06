Meme di Trump contro Meloni Renzi | Frasi infami Schlein | Inaccettabili I ministri minimizzano

Da repubblica.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un meme diffuso online mostra un attacco di Trump contro la premier italiana, suscitando reazioni dure. La leader di un partito ha definito le frasi “inaccettabili”, mentre altri esponenti politici hanno minimizzato l’accaduto. Tra queste, un ministro ha affermato che “le persone passano, gli Usa restano”, riferendosi alle dichiarazioni di Trump. La polemica si è accesa nel contesto di una serie di commenti pubblici sulla vicenda.

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© Repubblica.it - Meme di Trump contro Meloni, Renzi: “Frasi infami”. Schlein: “Inaccettabili”. I ministri minimizzano
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