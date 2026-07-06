Governance Poll
Un sondaggio sulla governance ha rilevato un aumento di 11 punti nel protagonismo femminile nelle amministrazioni comunali, coinvolgendo politici di diverse aree ideologiche. La partecipazione femminile nelle funzioni di governo locale è cresciuta rispetto ai valori precedenti, con più donne che assumono ruoli decisionali. I dati indicano una tendenza in evoluzione nel panorama politico locale, senza tuttavia fornire dettagli sui motivi o sulle cause di questa variazione.
Il protagonismo femminile che da qualche anno connota la politica da destra a sinistra investe anche i Comuni. E con un balzo di 11 punti rispetto alla rilevazione del 2025 proietta Sara Funaro, la sindaca di Firenze, in vetta alla nuova edizione del , il censimento annuale sul consenso ai sindaci da parte dei propri cittadini realizzato da Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore. Funaro, prima donna a salire sul gradino più alto del , condivide il podio con due habitué del consenso: il sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti, vincitore lo scorso anno, e quello di Napoli Gaetano Manfredi. I due convivono anche ai vertici dell’Associazione nazionale dei Comuni italiani, di cui Manfredi è presidente mentre Fioravanti guida il consiglio nazionale. 🔗 Leggi su Lab24.ilsole24ore.com
Senate control up for grabs in November: NYT Poll
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