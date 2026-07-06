Un sondaggio sulla governance ha rilevato un aumento di 11 punti nel protagonismo femminile nelle amministrazioni comunali, coinvolgendo politici di diverse aree ideologiche. La partecipazione femminile nelle funzioni di governo locale è cresciuta rispetto ai valori precedenti, con più donne che assumono ruoli decisionali. I dati indicano una tendenza in evoluzione nel panorama politico locale, senza tuttavia fornire dettagli sui motivi o sulle cause di questa variazione.

Il protagonismo femminile che da qualche anno connota la politica da destra a sinistra investe anche i Comuni. E con un balzo di 11 punti rispetto alla rilevazione del 2025 proietta Sara Funaro, la sindaca di Firenze, in vetta alla nuova edizione del , il censimento annuale sul consenso ai sindaci da parte dei propri cittadini realizzato da Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore. Funaro, prima donna a salire sul gradino più alto del , condivide il podio con due habitué del consenso: il sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti, vincitore lo scorso anno, e quello di Napoli Gaetano Manfredi. I due convivono anche ai vertici dell’Associazione nazionale dei Comuni italiani, di cui Manfredi è presidente mentre Fioravanti guida il consiglio nazionale. 🔗 Leggi su Lab24.ilsole24ore.com

© Lab24.ilsole24ore.com - Governance Poll

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Senate control up for grabs in November: NYT Poll

Notizie e thread social correlati

Governance poll, Funaro è la sindaca più amata d’Italia: per la prima volta vince una donnaUna donna è salita al primo posto del Governance poll, il sondaggio annuale sul consenso di sindaci e presidenti di regione.

Sara Funaro è la sindaca più amata in Italia, Giani al settimo posto tra i governatori. Governance Poll, la classifica 2026Sara Funaro è la sindaca più apprezzata in Italia, secondo il Governance Poll 2026.

Temi più discussi: La classifica 2026 dei sindaci e governatori più amati - Lab24; Governance Poll 2026, Fedriga terzo per consenso governatori in Italia; Governance Poll: migliora Todde, Zedda al quarto posto; Classifica sindaci e governatori 2026: Giuseppe Sala decimo. È il sindaco più amato della Lombardia.

Sara Funaro la sindaca più amata, Antonio Decaro il primo tra i governatori. La classifica governance poll 2026 Noto per il Sole 24 ore. La sindaca di Firenze prima donna sul podio #ANSA x.com

Governance Poll 2026, Occhiuto si conferma tra i governatori più apprezzati: è quarto in ItaliaIl presidente della Regione Calabria ottiene il 60% del gradimento nell'indagine di Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore, in crescita di due punti rispetto al 2025 e di 2,7 punti rispetto al consenso otte ... catanzaroinforma.it

Classifica governatori Sole 24 Ore: Occhiuto primo tra i presidenti del SudOcchiuto cresce di due punti ottenendo il 60% dei consensi e conquistando il quarto posto nazionale nella classifica del Governance Poll 2026 ... citynow.it