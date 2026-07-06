Il sindaco di Catania ha visto il suo consenso scendere al 46%, con una diminuzione del 20,1%. Ora si trova all’89° posto nella classifica nazionale dei sindaci italiani. I nuovi dati sul gradimento pubblicati da Governance Poll mostrano una fase di calo per il primo cittadino della città.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Nuovi dati sul consenso dei sindaci italiani fotografano una fase di flessione per il primo cittadino di Catania. Enrico Trantino registra un calo del 20,1% nel gradimento e si attesta al 46% dei consensi, collocandosi all’ 89° posto nella classifica nazionale. Il dato emerge dall’ultima edizione del Governance Poll, il sondaggio annuale realizzato da Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore, che misura il livello di approvazione dei sindaci nei rispettivi territori. Sicilia: forti differenze tra i capoluoghi. Il quadro regionale mostra andamenti molto diversi tra le principali città siciliane. A spiccare è il sindaco di Messina, Federico Basile, che sale al quinto posto in Italia con il 62% di gradimento e un incremento del 3,6%, confermandosi tra i più apprezzati a livello nazionale. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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© Dayitalianews.com - Governance Poll, Trantino in calo: il sindaco di Catania scende al 46% di gradimento

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