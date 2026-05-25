Amministrative l’affluenza scende al 46,31% | calo nei seggi
L’affluenza alle urne nelle amministrative è scesa al 46,31%, con molti seggi che hanno registrato un calo di presenze. In alcune zone, la partecipazione è diminuita di oltre 10 punti percentuali rispetto alle precedenti elezioni. La riduzione più significativa si è riscontrata in aree urbane e periferiche, dove i cittadini sono meno intervenuti. La diminuzione dei votanti solleva dubbi sulla rappresentatività dei nuovi sindaci eletti e sulla loro legittimità.
? Punti chiave Come influenzerà questo calo la legittimità dei nuovi sindaci eletti?. Quali territori hanno registrato la contrazione più drastica di votanti?. Perché l'interesse dei cittadini è crollato proprio nelle ultime ore?. Dove si concentrerà la mobilitazione decisiva durante la seconda giornata?.? In Breve Affluenza scesa dal 50,20% al 46,31% secondo i dati del portale Eligendo.. Consultazioni coinvolgono quasi 750 comuni e 18 capoluoghi su scala nazionale.. Calo di quasi quattro punti percentuali registrato tra i due rilevamenti delle 23.. Trend influisce sulla composizione dei nuovi Consigli comunali nei principali centri urbani..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu
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