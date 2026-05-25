Amministrative l’affluenza scende al 46,31% | calo nei seggi

Notizia in breve

L’affluenza alle urne nelle amministrative è scesa al 46,31%, con molti seggi che hanno registrato un calo di presenze. In alcune zone, la partecipazione è diminuita di oltre 10 punti percentuali rispetto alle precedenti elezioni. La riduzione più significativa si è riscontrata in aree urbane e periferiche, dove i cittadini sono meno intervenuti. La diminuzione dei votanti solleva dubbi sulla rappresentatività dei nuovi sindaci eletti e sulla loro legittimità.