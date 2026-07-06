Governance Poll 2026 | Funaro prima in Italia sale il consenso per Giani

Il quadro emerso dall’edizione 2026 del Governance Poll, la rilevazione sul gradimento degli amministratori locali realizzata da Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore, mostra una mappa del consenso in forte movimento per la Toscana. I dati percentuali evidenziano un solido posizionamento per i vertici della Regione e trend molto differenziati nei singoli comuni capoluogo. A livello di amministrazione regionale, il presidente Eugenio Giani raccoglie un giudizio positivo da parte dei cittadini. Il governatore di centrosinistra si attesta al 56,5% delle preferenze, facendo registrare un indice di gradimento in aumento rispetto ai voti ottenuti il giorno della sua elezione. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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Governance Poll 2026: in testa la sindaca di Firenze Sara Funaro e il governatore Antonio Decaro

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