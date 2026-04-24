Durante la Tech Week, il Google Pixel 9a è stato proposto a un prezzo mai visto prima, offrendo ai clienti un’opportunità unica di acquisto. Questa promozione rappresenta il prezzo minimo storico del dispositivo, disponibile per un periodo limitato. La promozione ha attirato l’attenzione di chi cercava di acquistare il nuovo modello, che ora può approfittare di questa offerta speciale.

Chi stava aspettando il momento giusto per acquistare il nuovo Google Pixel 9a può finalmente approfittare di un’occasione rara. Durante la Tech Week di Amazon, lo smartphone di Google è infatti sceso al suo prezzo minimo storico, con uno sconto di circa 50 euro rispetto al listino ufficiale. L’iniziativa promozionale è attiva dal 22 al 28 aprile 2026 e include numerose offerte su tecnologia, gaming ed elettronica. Il Pixel 9a è disponibile in offerta a 349 euro, una cifra mai registrata prima per questo modello. La disponibilità è immediata e la consegna gratuita è prevista in tempi rapidi, ma la durata dell’offerta resta limitata alla finestra promozionale.🔗 Leggi su Billipop.com

© Billipop.com - Google Pixel 9a in offerta: prezzo minimo storico durante la Tech Week

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