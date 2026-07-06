Goodbye Lara recensione | La Sirenetta rinasce in Giappone nel nuovo anime di Crunchyroll

Il nuovo anime di Crunchyroll, intitolato Goodbye, Lara, ripropone la storia de La Sirenetta in una versione rinnovata. La produzione è disponibile sulla piattaforma di streaming e presenta una narrazione diversa rispetto alla versione originale. La serie si concentra sui personaggi e sugli eventi che si svolgono nel corso della vicenda, senza aggiunte di elementi esterni o modifiche sostanziali alla trama principale. La produzione è stata rilasciata di recente e le prime impressioni indicano un'interpretazione differente rispetto alle versioni precedenti.

Ecco le nostre prime impressioni su Goodbye, Lara, il nuovo anime di Crunchyroll che racconte la storia de La Sirenetta in una nuova veste. Chissà se Hans Christian Andersen, nel 1837, avrebbe mai immaginato che l'opera nata dalla sofferenza per un suo amore non corrisposto avrebbe attraversato secoli e decenni, ispirando generazioni di grandi autori. Tra libri, film e serie TV, La Sirenetta è entrata a far parte del nostro immaginario collettivo: prima come fiaba cupa e dolorosissima, poi, attraverso l'adattamento disneyano, come simbolo di un mondo marino popolato da creature colorate e fantastiche. Ora, dal 5 luglio, arriva su Crunchyroll un'altra affascinante incarnazione di questo mito letterario, sviluppata dallo studio Kinema Citrus per celebrare il suo quindicesimo anniversario. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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