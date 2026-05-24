My Hero Academia ha vinto come Anime dell’Anno ai Crunchyroll Anime Awards 2026. Durante la cerimonia a Tokyo, sono stati consegnati sei premi a Demon Slayer, che ha ottenuto il maggior numero di riconoscimenti. La decima edizione dell’evento si è svolta con la presenza di numerosi rappresentanti dell’industria dell’animazione giapponese. La manifestazione ha celebrato le produzioni più apprezzate dell’anno, con riconoscimenti in diverse categorie.

La grande celebrazione dell’animazione giapponese ha raggiunto il suo culmine a Tokyo, dove si è tenuta la decima edizione della prestigiosa manifestazione globale “Crunchyroll Anime Awards“. Annunciati durante una cerimonia stellare al Grand Prince Hotel Shin Takanawa condotta da Sally Amaki e Jon Kabira, i vincitori di Anime Awards 2026 hanno rispecchiato l’incredibile impatto dell’industria nell’ultimo anno, registrando il record storico di oltre 73 milioni di voti espressi dai fan di tutto il mondo. Il riconoscimento più ambito e atteso della serata, il premio come Anime dell’Anno, è stato consegnato dal celebre cantante internazionale The Weeknd alla produzione My Hero Academia FINAL SEASON. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Crunchyroll Anime Awards 2026: My Hero Academia trionfa come Anime dell’Anno, sei premi per Demon Slayer

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My Hero Academia and One Piece won Crunchyroll Anime awards 2026

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