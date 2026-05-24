La decima edizione dei Crunchyroll Anime Awards si è svolta a Tokyo, con 73 milioni di voti espressi dagli appassionati. La serie vincitrice è stata My Hero Academia FINAL SEASON, che ha ottenuto il maggior numero di preferenze. Demon Slayer e Solo Leveling hanno invece conquistato le categorie tecniche.

La decima edizione dei Crunchyroll Anime Awards ha trasformato Tokyo nel centro del mondo anime. Con un record di 73 milioni di voti, i fan hanno premiato My Hero Academia FINAL SEASON, mentre Demon Slayer e Solo Leveling dominano le categorie tecniche. Tokyo si è accesa di luci, orchestrazioni sinfoniche e ovazioni da stadio coi Crunchyroll Anime Awards 2026: una celebrazione collettiva della cultura anime, ormai diventata linguaggio globale capace di attraversare generazioni, continenti e immaginari completamente diversi. My Hero Academia chiude un'epoca e conquista il premio più importante Settantatré milioni di voti. Basta questo numero per capire quanto gli anime abbiano ormai smesso di appartenere a una nicchia. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Crunchyroll Anime Awards 2026, trionfa My Hero Academia: 73 milioni di voti consacrano gli anime dell'anno

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