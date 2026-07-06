I DATI. In Bergamasca dagli immigrati 30 milioni in più di imposte in un anno, il reddito medio però resta sempre inferiore a quello degli italiani, 20mila euro contro 29mila. I sindacati: «Pesano precarietà e lavoro povero». In totale, fanno 2 miliardi e 322 milioni di euro. È questo l’ammontare dei redditi dichiarati nel 2025 – e dunque riferiti all’anno fiscale 2024 – in provincia di Bergamo da chi è nato all’estero: l’«economia della migrazione» mantiene una traiettoria di crescita, ma non tale da ridurre la forbice sociale con chi ha le proprie origini in Italia. Resta infatti una frattura profonda, addirittura in espansione, perché a livello individuale aumenta il divario nel reddito medio. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Gli stranieri versano 339 milioni di Irpef. «Ma aumenta il divario nelle retribuzioni»

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