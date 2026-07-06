Gli insegnanti italiani lavorano poco hanno tanto tempo libero sono immobili e refrattari al cambiamento | tutte bufale I dati che smentiscono i luoghi comuni INTERVISTA a Gianluca Argentin

Secondo i dati raccolti, gli insegnanti italiani dedicano più ore all’attività lavorativa rispetto a quanto si pensa comunemente. La percezione di poco impegno, molto tempo libero, immobilità e resistenza al cambiamento non corrisponde alle realtà emerse dalle analisi. Numeri e statistiche mostrano che molti insegnanti svolgono il loro ruolo come prima professione e che il loro impegno è più consistente di quanto si dica. L’intervista con un esperto chiarisce come alcuni stereotipi siano infondati.

Gli insegnanti italiani lavorano poco, hanno tanto tempo libero, sono immobili e refrattari al cambiamento. Molti di loro svolgono il mestiere non per passione ma per mera scelta di ripiego. Solo che tutto questo non è vero. La vulgata è stata appena clamorosamente smentita dalla più ampia indagine mai realizzata sul corpo docente italiano, che nel 2025 ha coinvolto quasi 10 mila insegnanti di quasi 400 plessi distribuiti su tutto il territorio nazionale. La ricerca, promossa da Be for Education Foundation e realizzata dall’Università di Milano-Bicocca insieme all’Istituto Iard, offre una fotografia inedita della scuola vista dall’interno: attraverso le opinioni, le pratiche quotidiane e le aspettative di chi ogni giorno entra in classe. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Episode 38 The Power of Collaborative Practice: Building Effective Interdisciplinary Teams

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