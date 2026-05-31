Soddisfatti ma sommersi | dal 4,4% al 5,9% crescono gli italiani che nei giorni feriali non hanno nemmeno un istante di tempo libero

L’Istat fotografa il paradosso degli italiani: più soddisfatti per il tempo libero, ma cresce chi non ne ha mai e chi porta il lavoro a casa. Nel 2024, le persone di sei anni e più dispongono in media di 3 ore e 23 minuti di tempo libero durante un giorno feriale e di 4 ore e 49 minuti in un giorno festivo. Rispetto al 2015, la prima cifra segna un aumento (da 3 ore e 9 minuti), la seconda una contrazione (da 5 ore e 5 minuti). A cambiare è anche la composizione della giornata: nei giorni lavorativi il tempo libero rappresenta ora il 29,7% delle attività quotidiane, due punti percentuali in più rispetto a nove anni fa. Nei festivi, invece, l’incidenza resta sostanzialmente stabile, con un misurato +0,5 punti. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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