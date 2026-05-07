Enrico Galiano | Gli insegnanti lavorano gratis in gita Quando firmerete voi genitori una liberatoria? ‘Se succede qualcosa a mio figlio gli insegnanti non saranno considerati responsabili’ vedrete che ricominceremo a portarli

Un insegnante e scrittore ha commentato sui social riguardo ai viaggi di istruzione, evidenziando che i docenti spesso lavorano gratuitamente durante le gite scolastiche. Ha invitato i genitori a firmare una liberatoria per sollevare gli insegnanti da responsabilità in caso di incidenti che coinvolgano i loro figli. La sua dichiarazione è una risposta alle richieste di disponibilità da parte degli insegnanti per accompagnare le classi durante i viaggi.

Lo scrittore e insegnante Enrico Galiano interviene sui social sul tema dei viaggi di istruzione, rispondendo alla domanda sulle ragioni per cui i docenti sono sempre meno disponibili ad accompagnare le classi. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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