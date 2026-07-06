Gli eroi della prima promozione in B | Lo Spezia saprà risollevare la testa

Notizia in breve

Sabato sera si è svolta la manifestazione Speziafest, caratterizzata da una serata ricca di emozioni e passioni. Durante l’evento, sono stati celebrati gli eroi della prima promozione in Serie B, con un focus sulla speranza che lo Spezia possa risollevarsi e affrontare con successo le sfide future. La manifestazione ha coinvolto il pubblico presente, creando un clima di entusiasmo e solidarietà tra i tifosi e gli organizzatori.