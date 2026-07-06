Gli eroi della prima promozione in B | Lo Spezia saprà risollevare la testa
Sabato sera si è svolta la manifestazione Speziafest, caratterizzata da una serata ricca di emozioni e passioni. Durante l’evento, sono stati celebrati gli eroi della prima promozione in Serie B, con un focus sulla speranza che lo Spezia possa risollevarsi e affrontare con successo le sfide future. La manifestazione ha coinvolto il pubblico presente, creando un clima di entusiasmo e solidarietà tra i tifosi e gli organizzatori.
Serata all’insegna delle emozioni forti, dei sentimenti, delle passioni, del cuore quella andata in scena sabato, nel corso della manifestazione Speziafest. La rievocazione della straordinaria promozione delle Aquile in Serie B del 2006, nelle parole di chi scrisse quell’eccezionale pagina di storia, ha scatenato l’entusiasmo e perfino la commozione dei tantissimi tifosi presenti. Standing ovation per mister Antonio Soda, Massimiliano Guidetti, Davide Addona, Nicola Padoin, Mirko Bruccini, Marco Gorzegno, Simone Groppi e Ivano Rotoli, presenti alla celebrazione, a testimoniare come il tempo non cancella i ricordi di pagine indimenticabili di storia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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