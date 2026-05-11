Altri quattro arresti della polizia per gli scontri allo stadio dopo la partita con lo Spezia il bilancio sale a 6

Nella serata di venerdì a Pescara, durante gli scontri scoppiati dopo la partita che ha portato alla retrocessione in Serie C della squadra locale, la polizia ha effettuato altri quattro arresti. Con questi nuovi interventi, il totale delle persone arrestate sale a sei. Le forze dell’ordine sono intervenute per calmare le proteste e contenere la situazione. La vicenda si è conclusa con un bilancio complessivo di sei arresti.

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Sale a sei il numero degli arresti dopo gli scontri scoppiati venerdì sera a Pescara, al termine della partita che ha sancito la retrocessione dei biancazzurri in Serie C. Nelle ultime ore la Digos della Questura ha eseguito altri quattro arresti in flagranza differita, che si aggiungono ai due.🔗 Leggi su Ilpescara.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Como, scontri tra tifosi e polizia prima della partita Como-Bologna Notizie correlate Scontri davanti lo stadio dopo Pescara Spezia: una decina di agenti di polizia rimasti feritiSono una decina gli agenti del reparto mobile della questura di Pescara rimasti feriti a seguito degli scontri avvenuti a margine della partita di... Due ultras arrestati dopo Carrarese Spezia per gli scontri con la poliziaLa Spezia, 8 aprile 2026 - Tensione e violenza al termine di Carrarese-Spezia, lunedì 6 aprile, quando un gruppo di circa cinquanta ultras spezzini... Argomenti più discussi: Arrestati due tifosi biancazzurri per gli scontri post partita Pescara Spezia: proseguono le indagini; In manette il ladro acrobata. Sgominata la banda specializzata in furti dentro alle ville isolate; Altri due arresti (ora sono quattro) in flagranza differita per gli incidenti seguiti alla retrocessione del Pescara calcio; Controlli e arresti, stretta della Polizia a Crotone. Escort nei locali di Milano: arresti per giro di prostituzione reddit Altri quattro arresti della polizia per gli scontri allo stadio dopo la partita con lo Spezia, il bilancio sale a 6Tra i nuovi arrestati, in flagranza differita, ci sarebbe un minorenne. La Digos li ha individuati anche grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza ... ilpescara.it