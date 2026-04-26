PROMOZIONE | il cortona camucia può diventare l’ago della bilancia gli impegni di montagnano e alberoro Casentino Academy in testa insieme all’Audax Rufina | l’ipotesi spareggio

Nell'ultima giornata di Promozione, il match tra Casentino Academy e Audax Rufina si preannuncia decisivo, con entrambe le squadre a quota 58 punti. La sfida potrebbe determinare la prima posizione e il passaggio diretto in Eccellenza. Montagnano e Alberoro sono impegnate in incontri chiave, mentre il cortona camucia potrebbe rivelarsi un elemento determinante nella corsa alla promozione. La classifica resta molto aperta e tutto può ancora succedere.

AREZZO Ultima giornata in Promozione. Casentino Academy e Audax Rufina, appaiate a quota 58 punti, si contendono il primato della classifica e il salto in Eccellenza. I gialloverdi di Vinicio Dini sono di scena in casa del Resco Reggello alle 16 per provare a superare una squadra in cerca di punti per la salvezza consapevoli che poi servirà un aiuto da parte del Cortona Camucia di Giulio Peruzzi, oggi ospite in casa dei bianconeri. In caso di stesso risultato tra le due squadre si disputerà uno spareggio secco in campo neutro. Alle spalle del tandem di testa è bagarre per la zona playoff. L’Alberoro è terzo con 52 punti, impegnato con il Pontassieve che staziona al quinto posto e deve tenere a bada l’eventuale forbice per entrare nei playoff.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - PROMOZIONE: il cortona camucia può diventare l’ago della bilancia. gli impegni di montagnano e alberoro. Casentino Academy in testa insieme all’Audax Rufina: l’ipotesi spareggio Notizie correlate Promozione: prosegue il testa a testa con l’Audax Rufina. In coda al gruppo scivola il Viciomaggio. Il Casentino supera il Foiano: Dini resta primo. L’Alberoro domina il derby col MontagnanoAREZZO Si deciderà all’ultima giornata il campionato di Promozione visto che a 90’ dal termine della regular season Casentino Academy e Audax Rufina... Promozione: il programma degli impegni delle aretine. l’alberoro in casa, il cortona camucia punta al colpaccio. Casentino Academy, insidiosa trasferta. I torelli di Fani a caccia del riscattoAREZZO Proseguirà alle 15 il duello a distanza tra la capolista Audax Rufina e il Casentino Academy con i fiorentini avanti di un punto. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Il duello a distanza con Audax Rufina. Casentino Academy, il crocevia. I 90 minuti finali per la promozione; Tabellino partita Cortona Camucia Calcio vs Neri; Il nostro LIVE – Diretta della 29ª giornata di Promozione; 29ª giornata di Promozione – I Tabellini in tempo reale. PROMOZIONE: il cortona camucia può diventare l’ago della bilancia. gli impegni di montagnano e alberoro. Casentino Academy in testa insieme all’Audax Rufina: l’ipotesi ...AREZZO Ultima giornata in Promozione. Casentino Academy e Audax Rufina, appaiate a quota 58 punti, si contendono il primato della ... sport.quotidiano.net Promozione: Casentino-Cortona Camucia è il clou. E il Montagnano di Fani attende la SinalungheseAREZZO Riparte oggi pomeriggio alle 15.30 il duello a distanza tra Casentino Academy, primo con 54 punti, e l’Audax Rufina ... msn.com L'eccellenza che nasce tra le foreste La Casentino Academy sbarca a Foiano della Chiana. Una scuola calcio d'élite dove la tecnica incontra l'entusiasmo. I loro Pulcini sono pronti per dimostrare che il futuro del calcio casentinese è in ottime mani. Ci ve - facebook.com facebook