gli amici infantino e trump la squalifica tolta agli usa e quelle relazioni pericolose

Gli Stati Uniti hanno riottenuto la squalifica nel torneo, riaprendo le porte alla partecipazione. La situazione tra le nazioni coinvolte si fa sempre più tesa, con tensioni che si riflettono anche sui rapporti diplomatici. La fase cruciale del campionato si svolge in un clima di crescente incertezza, mentre le relazioni tra alcuni paesi si fanno più complicate. La competizione prosegue con l’attenzione alta su possibili sviluppi e ripercussioni internazionali.

Roma, 6 luglio 2026 – Altro che relazioni pericolose! Qui sta diventando velenosissima l’atmosfera che circonda i mondiali di calcio, ormai entrati nella fase decisiva. Solo che, invece di parlare esclusivamente di goal e di parate, magari di rigori negati, ci si ritrova costretti a fare i conti con una sorta di inquinamento tossico che promette disastri per il futuro dello sport più popolare. La faccio breve. Alla vigilia della sfida tra Stati Uniti e Belgio, valida per gli ottavi di finale e disputata nella nostra notte, ha suscitato scalpore (eufemismo) il fatto che il presidente Trump abbia annunciato in anticipo, manco fosse la Sibilla... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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