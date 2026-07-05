Una donna ha ottenuto un risarcimento dopo una sentenza che ha riconosciuto comportamenti sessisti nei suoi confronti. La vittoria viene definita come una svolta e un nuovo inizio, con la donna che si paragona a una fenice che rinasce. Ha dichiarato che il risultato rappresenta una battaglia vinta per tutte le donne, affinché episodi simili non si ripetano più. La vicenda ha avuto un impatto personale e simbolico, secondo quanto riferito dalla stessa.

"Per me è una svolta, un nuovo inizio, mi sento come una Fenice che rinasce dalle ceneri. Ma la soddisfazione maggiore è aver vinto una battaglia in nome di tutte le donne, affinché mai più si ripeta un caso come quello che aveva sconvolto la mia vita". Lo dice Audrey Ubeda, la donna che ha promosso il ricorso alla Corte europea per i diritti dell'uomo contro la giustizia italiana dopo la richiesta di archiviazione che una pm di Benevento aveva depositato in relazione alla sua denuncia per le violenze subite dall'allora compagno. La vicenda giudiziaria sanzionata dalla Corte europea è poi andata avanti negli anni: la richiesta di archiviazione della pm per le violenze domestiche, "sessista e stereotipata" secondo la Cedu, era stata respinta dal gip. 🔗 Leggi su Napoli.repubblica.it

© Napoli.repubblica.it - Risarcimento per sentenza sessista, Audrey Ubeda: 'Ho vinto una battaglia per tutte le donne'

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