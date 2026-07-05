Una donna ha ottenuto un risarcimento in seguito a una sentenza che ha riconosciuto comportamenti sessisti. Ha dichiarato che questa vittoria rappresenta una svolta personale e simbolica, paragonandosi a una Fenice che risorge dalle ceneri. Ha inoltre affermato che il risultato ha un valore collettivo, in quanto serve a impedire che si ripeta un episodio che ha influenzato profondamente la sua vita. La sentenza si riferisce a un procedimento legale contro comportamenti discriminatori di natura sessista.

"Per me è una svolta, un nuovo inizio, mi sento come una Fenice che rinasce dalle ceneri. Ma la soddisfazione maggiore è aver vinto una battaglia in nome di tutte le donne, affinché mai più si ripeta un caso come quello che aveva sconvolto la mia vita". Lo dice Audrey Ubeda, la donna che ha promosso il ricorso alla Corte europea per i diritti dell'uomo contro la giustizia italiana dopo la richiesta di archiviazione che una pm di Benevento aveva depositato in relazione alla sua denuncia per le violenze subite dall'allora compagno. La vicenda giudiziaria sanzionata dalla Corte europea è poi andata avanti negli anni: la richiesta di archiviazione della pm per le violenze domestiche, "sessista e stereotipata" secondo la Cedu, era stata respinta dal gip. 🔗 Leggi su Napoli.repubblica.it

© Napoli.repubblica.it - Audrey Ubeda sul risarcimento per sentenza sessista: “Ho vinto una battaglia per tutte le donne”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

La Corte europea dei diritti accusa una pm di Benevento: «Approccio sessista in un provvedimento». Italia condannata a pagare multa. Ubeda: «Ho vinto in nome di tutte le donne»La Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato l’Italia e ha criticato un procedimento giudiziario di una pubblica accusa di Benevento per aver...

Imma Battaglia: «I miei scoprirono che amavo una donna leggendo una lettera. Per anni ho cercato di farmi amare da mia madre, poi ho trasformato quel dolore in una battaglia per gli altri»Un messaggio sui social mostra Mirko Moriconi che chiede se fosse possibile intervenire nella sua situazione.