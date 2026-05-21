A Vimercate riprende il piano contro le zanzare, con l'obiettivo di ridurre la proliferazione di insetti durante la stagione calda. Da ora, cittadini, condomini e aziende devono rispettare nuove regole, che prevedono sanzioni fino a 500 euro per chi non si adegua. Le misure sono state introdotte per limitare le aree di accumulo d'acqua e favorire la lotta alle larve di zanzara. Le autorità hanno comunicato le disposizioni e le sanzioni previste per chi non le rispetta.

Torna la lotta alle zanzare a Vimercate e con l’arrivo del caldo scattano obblighi precisi per cittadini, condomini e aziende. Il Comune alza il livello di attenzione contro la proliferazione degli insetti vettori, responsabili della trasmissione di malattie come Chikungunya e Dengue, con una nuova ordinanza firmata dal sindaco Francesco Cereda, valida fino al 31 ottobre. Per chi non rispetta le regole sono previste multe fino a 500 euro. Il principio è semplice: eliminare tutti i possibili ristagni d’acqua dove le zanzare depongono le uova. Per questo il provvedimento impone una serie di comportamenti obbligatori. I privati dovranno svuotare regolarmente o coprire con reti e coperchi contenitori all’aperto come sottovasi, secchi, annaffiatoi e bacinelle. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Scatta il piano anti zanzare. Multe fino a 500 euro per chi non rispetta le regole

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