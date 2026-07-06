giudici sessisti la corte ue ci condanna

La Corte europea dei diritti dell’uomo ha condannato un paese europeo per aver utilizzato un linguaggio sessista nelle sentenze relative a casi di violenza di genere. Le decisioni giudiziarie contenevano espressioni che vittimizzavano ulteriormente le vittime, contribuendo a una forma di vittimizzazione secondaria. La Corte ha più volte richiamato l’Italia e altri stati sull’uso di un linguaggio rispettoso nei procedimenti riguardanti le violenze di genere.

Il linguaggio sessista nelle sentenze che riguardano le violenze di genere sono considerate vittimizzazione secondaria. Sul tema è intervenuta la Corte europea dei diritti dell’uomo (Cedu) più di una volta, nei confronti dell’Italia ma anche di altri paesi europei. L’ultimo caso di condanna dell’Italia per l’uso di stereotipi sessisti riguarda la signora Audrey Carmen Manuela Ubeda, cittadina francese residente in Italia, e i suoi due figli. La donna nel 2021 aveva presentato una denuncia contro il padre dei bambini e suo ex convivente, un cittadino italiano, sostenendo che l’uomo aveva esercitato su di loro violenza fisica e psicologica. Il... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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WV AG discusses Supreme Court ruling on transgender athletes

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